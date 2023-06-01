Незабаром Україна буде на рівних сидіти за столом переговорів з країнами-членами НАТО, переконаний генсек Альянсу.

Наразі Україна має необхідні спроможності для визволення окупованих Росією територій. Таке переконання висловив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг на прес-конференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу в Осло (Норвегія).

"Наша увага сьогодні зосереджувалася на тому, як ми можемо наблизити Україну до НАТО, де вона має бути. НАТО вже надає безпрецедентну допомогу. Я впевнений, що українські сили тепер мають необхідні спроможності, аби звільнити більше окупованої землі. Але ми повинні робити більше", - наголосив Столтенберг.

У цьому контексті, генсек Альянсу нагадав, що триває робота над багаторічним пакетом підтримки України з надійним фінансуванням. Він переконаний, що це у довгостроковій перспективі має забезпечити оборону України і стримування Росії, допоможе модернізувати оборонний сектор України до станартів НАТО.

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"Ми також обговорили підвищення діючої Комісії Україна-НАТО до нової Ради Україна-НАТО. Це буде значний крок для започаткування спільного консультативного форуму з Україною, яка буде присутньою за столом як рівний учасник для обговорення ключових питань для нашої безпеки", - наголосив Столтенберг.

Також генеральний секретар Альянсу додав, що сьогодні обговорювалися прагнення України приєднатися до НАТО.

"Усі союзники погоджуються, що двері НАТО зберігаються відчиненими, і що лише союзники та Україна ухвалюватимуть рішення щодо членства. Росія не має права вето. Усі союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО", - наголосив він.

Столтенберг висловив упевненість, що стосовно усіх цих питань буде досягнуто консенсусу серед членів НАТО ще до початку саміту, який відбудеться у липні в Вільнюсі.

Україна готує контрнаступ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Офісі президента України заявили, що контрнаступ буде запущено після того, як союзники передадуть Україні необхідне озброєння.

А нещодавно Валерій Залужний, головнокомандувач збройними силами України, опублікував відеоролик з молитвою, супроводжуючи його словами "Прийшов час повертати своє".

29 травня президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про часові рамки для переміщення українських військ вже прийнято.

Видання The Times повідомляє, що легіон "Свобода Росії" набирає тисячі людей для атаки на Москву.

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