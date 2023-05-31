Наразі у легіоні налічується до 100 бійців.

Добровольці легіону "Свобода Росії", який хоче скинути путінський режим в РФ, вербують тисячі росіян для наступу на Москву.

Про це пише The Times з посиланням на спікера легіону з позивним "Цезар". За його словами, підрозділ продовжить влаштовувати рейди на російському кордоні, доки їхні сили не будуть достатньо великими, щоб атакувати Москву.

"Ми маємо значні можливості. У нас є міномети, бронемашини, ПЗРК "Стінгер", переносні протитанкові комплекси й дуже ефективні розвідувальні безпілотники", - розповів "Цезар".

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Він заявив, що зараз у Легіоні "Свобода Росії" налічується від 500 до 1000 бійців.

"Ми не злочинці й не приватна військова компанія, як "Вагнера". Всі ми є громадянами РФ. Деякі з нас раніше служили у ЗСУ", - зазначив речник.

"Цезар" заявив, що основною метою легіону є захист України, звільнення її територій та повалення путінського режиму.

Повалення путінського режиму - діяльність добровольців

22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" вперше перетнули кордон з РФ і зайшли в Грайворонський район Бєлгородської області.

У своїх зверненнях бійці пояснили, що хочуть створити демілітаризовану зону між країнами та показати співгромадянам боротьбу з путінським режимом.

Пізніше у легіоні заявили, що демілітаризація прикордонних областей РФ тільки починається.

Днями представники "Російського добровольчого корпусу" заявили, що в черговий раз перейшли російський кордон.

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