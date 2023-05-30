Він подякував усім, хто підготувався.

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача було затверджено рішення щодо термінів руху українських військ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців. Під час засідання Ставки він заслухав доповіді Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та командувачів оперативних напрямків.

"Не тільки забезпечення боєприпасами, не тільки підготовка нових бригад, не тільки наша тактика. Але й терміни. Це те, що максимально важливо. Терміни щодо того, як ми будемо рухатися. Будемо. Рішення ухвалені", - сказав Зеленський.

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Президент подякував військовослужбовцям, які підготувалися. Також він сказав, що наразі з партнерами готуються спільні кроки посилення захисту для активних дій. "Немає і не буде альтернативи повному звільненню нашої землі, повному захисту наших цінностей", - підкреслив він.

Контрнаступ України: що відомо

Нагадаємо, що нещодавно радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що ЗСУ вже ведуть контрнаступальні дії.

Пізніше він вирішив пояснити свої слова, зазначивши, що контрнаступ - не одна подія, а ряд дій, серед яких - знищення військ Російської Федерації на різних напрямках.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква казав, що очікуваний контрнаступ розпочнеться після того, як Україна отримає від своїх союзників зброю, яку запитувала.

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