За його словами, коли український контрнаступ почнеться, на росіян "чекатиме грубе пробудження".

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що план контрнаступ України "вражає". Про це він заявив в інтерв'ю Politico.

Коли український контрнаступ почнеться, росіян "чекатиме грубе пробудження", - заявив він ЗМІ після поїздки до Києва на вихідних. "Найближчими днями ви побачите досить вражаючу демонстрацію сили українців", - додав політик.

Грем, якого Росія хоче заарештувати за підтримку України, не став розкривати ніяких подробиць про кампанію або її терміни. Але сказав, що "операції з формування" - тобто удари, які розтягують російську оборону - вже почалися, а це означає, що сам контрнаступ, ймовірно, почнеться відносно скоро.

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Контрнаступ України: останні новини

В ОП заявили, що контрнаступ буде запущено після того, як союзники передадуть Україні необхідне озброєння.

А нещодавно Валерій Залужний, головнокомандувач збройними силами України, опублікував відеоролик, супроводжуючи його словами "Прийшов час повертати своє".

29 травня президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про часові рамки для переміщення українських військ вже прийнято.

Видання The Times повідомляє, що легіон "Свобода Росії" набирає тисячі людей для атаки на Москву.

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