Актуальні дані уточнив Сергій Череватий.

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий зауважує, що російські окупанти намагаються перехопити ініціативу на Куп’янському напрямку, але натомість зазнають втрат.

Коментуючи поточну ситуацію на цій ділянці фронту в ефірі телемарафону, він зауважив, що ворог намагається атакувати позиції українських військ, посилити ескалацію та перехопити ініціативу.

"За цю добу, зокрема в районі Іванівки і Синьківки відбувалися головні атакуючі дії. Вісім разів ворог намагався атакувати наші позиції. 328 разів завдавав ударів всіма видами і калібрами артилерії: від мінометів до реактивних систем залпового вогню", - повідомив Череватий.

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Крім того, російські загарбники здійснили 10 авіанальотів бойовими гелікоптерами та штурмовою авіацією.

"В ході відбиття ворожих атак було знищено 69 окупантів, 97 поранено. Підбито два танки Т-72, три бронеавтомобілі", - розповів речник.

Також було знищено гаубицю, міномет, два безпілотники та командно-спостережний пункт ворога, зазначив він.

Окремо Череватий зупинився на спробах росіян розвернути резерви на Куп’янському напрямку. На його думку, це свідчить про відсутність суттєвого прогресу військ РФ протягом тривалого часу.

Стосовно ситуації на Бахмутському напрямку Череватий розповів, що там Сили оборони України тиснуть на ворога та утримують ініціативу. Зі свого боку окупанти 438 разів за добу били по позиціях українських військ різними артилерійськими системами та здійснили два авіанальоти.

"Відбулося сім боєзіткнень, під час яких ми знищили 47 окупантів, 93 поранили", - зазначив він.

Також було знищено ворожу бойову машину піхоти, гармату, протитанковий ракетний комплекс, склад з боєприпасами та два безпілотники.

Водночас начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в ефірі телемарафону розповів, що в рамках евакуації з Куп’янського району було вивезено понад 90 людей, з них 35 дітей.

"Це цифри, які пройшли через нас, через реєстрацію. Але ми маємо ще повідомити про те, що є люди, які здійснюють переміщення з тих населених пунктів, які підпадають під обов’язкову евакуацію, і вони переміщуються в межах самого району", - зауважив він.

Загалом же, нагадав Канашевич, у 53 населених пунктах, які підпадають під обов'язкову евакуацію, проживає близько 12 тисяч людей.

Окупанти зосередили зусилля на Куп'янському напрямку

Як повідомляв УНІАН, упродовж останніх тижнів російські окупанти зосереджують свої основні зусилля на Куп'янському напрямку у Харківській області, де сконцентровано їхнє багатотисячне військо.

10 серпня українська влада оголосила про обов’язкову евакуацію цивільних осіб у 53 населених пунктах поблизу Куп’янська через інтенсивні російські обстріли та авіаудари.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що мета російських військ, які посилюють наступ поблизу Куп’янська, - відтягнути сюди українські війська, задіяні на важливіших в оперативному плані ділянках фронту.

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