За його словами, це може привести регіон і світ до межі нової великої війни.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував США за наданий ЗСУ дозвіл наносити удари по російській території з використанням ракет ATACMS. Як пише CNN Türk, за словами Ердогана, такі дії тільки призведуть до розпалювання конфлікту.

"Я не вважаю це рішення правильним і засуджую його... Таким кроком пан Байден фактично підлив олії у вогонь, створюючи умови для подальшого затягування і навіть розширення конфлікту", - зазначив Ердоган.

За його словами, такий дозвіл призведе до ще більшої відповіді з боку Росії.

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"(Володимир) Путін уже затвердив доктрину, яка передбачає застосування ядерної зброї в разі балістичних ракетних ударів по Росії. Усе це може привести регіон і світ до межі нової великої війни. Підхід "після мене хоч потоп" ні до чого доброго не приведе", - заявив турецький лідер.

Він додав, що будь-яка помилка або провокація в цій ситуації "може бути прирівняна до підпалу порохової бочки".

На його думку, Росія і Україна повинні "проявляти стриманість", уникати провокацій і зосередитися на мирних зусиллях.

Застосування ракет ATACMS по Росії

Як повідомляв УНІАН, за даними Financial Times, Україна завдала удару по військовій цілі на території Росії, використовуючи американські ракети великої дальності ATACMS.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв погрожує світовою війною через дозвіл Джо Байдена на застосування ЗСУ ракет ATACMS. Він написав, що використання західних ракет проти Росії може бути розцінено як напад країн НАТО. За словами Медведєва, у такому разі Росія може застосувати зброю масового ураження, як проти Києва, так і проти об'єктів НАТО, де б вони не знаходилися.

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