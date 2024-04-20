Щонайменше у двох регіонах палають стратегічні об'єкти.

У ніч на суботу, 20 квітня, безпілотники літакового типу атакували вісім російських областей.

Як повідомляє міноборони РФ, ППО окупантів нібито знищила та перехопила 50 БПЛА:

двадцять шість – над територією Бєлгородської області;

десять – над територією Брянської області;

вісім – над територією Курської області;

два – над Тульською областю;

по одному – над територіями Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей.

Втім, попри втішне зведення про знищення БПЛА, деякі "пташки" все ж досягнули цілей. Російські ЗМІ повідомляють про ураження нафтобази у Смоленській області. На кадрах видно, що внаслідок атаки сталася потужна пожежа.

Також дрони атакували підстанцію у Вигоничах Брянської області. Місцеві повідомили, що чули щонайменше 5-6 вибухів, працювала ППО.

Атаки українських дронів

Як писав УНІАН, від початку року Україна здійснила серію безпілотних атак на низку російських нафтопереробних заводів. За підрахунками фахівців, країна-агресор втратила до 15% нафтопереробних потужностей.

На початку квітня ЗСУ вперше атакували безпілотниками цілі у Татарстані. Вони знаходилися за 1300 км від лінії фронту. Видання BILD писало, що Україна незабаром застосує дрони з далекобійністю до 2000 км і більше, що можуть атакувати Урал та Заполяр'я.

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