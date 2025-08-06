Партизан заклав два вибухові пристрої під стійки шасі Мі-28.

На військовій базі у Тверській області Росії було знищено російський ударний вертоліт Мі-28. Вибухові пристрої заклав український партизан, який проник на закриту територію, повідомляє партизанський рух "Народний Спротив України".

Зазначається, що партизан проник на територію 344-го центру бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації, що розташований біля міста Торжок. Він заклав два вибухові пристрої під стійки шасі Мі-28, який перебував на відкритій стоянці поблизу злітно-посадкової смуги.

У "Народному Опорі України" нагадали, що росіяни часто застосовують ударні вертольоти Мі-28 для ударів по Україні.

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"Наслідки диверсії очевидні. Росіяни можуть тільки здогадуватися, скільки ще "коліс у фур" і "дронів" буде вибухати на території інших військових аеродромів", - йдеться в повідомленні.

Як діють українські партизани

Раніше в Foreign Policy розповіли, як діють українські партизани на окупованій території. У виданні нагадали, що у квітні вони вивели з ладу залізничний трансформатор біля Станиці Луганської, а також підпалили залізничну інфраструктуру і російський танк у Донецькій області.

Відповідальність за всі три атаки взяв на себе в Telegram проукраїнський підпільний рух "Атеш". Їхньою головною метою є дестабілізація "військової машини" кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Професор Юрій Маціяєвський з Національного університету "Острозька академія" розповів, що практично через день вчиняються акти саботажу силами, які підтримують Україну. У хід ідуть убивства, засідки, підпали, отруєння, викрадення та вибухи.

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