Вони діють не тільки на тимчасово окупованих територіях, а й у самій Росії.

26 квітня українські партизани, що діють на окупованій території, вивели з ладу залізничний трансформатор біля Станиці Луганської. 16 квітня в окупованому Мелітополі було підпалено залізничну інфраструктуру - через це місто проходять поставки боєприпасів, пального та іншого військового спорядження на фронт біля Работиного та Кам'янського. А 13 квітня в Донецькій області було підпалено російський танк.

Відповідальність за всі три атаки взяв на себе в Telegram проукраїнський підпільний рух "Атеш". Це черговий доказ того, що українські "оперативники" на тимчасово окупованих територіях діють дедалі активніше і результативніше, пише Foreign Policy.

Їхня мета - дестабілізувати "військову машину" кремлівського диктатора Володимира Путіна, руйнуючи інфраструктуру, усуваючи офіцерів і відволікаючи сили окупації.

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"Практично через день відбувається акт саботажу силами, що підтримують Україну", - розповів виданню професор Національного університету "Острозька академія", який вивчає український опір, Юрій Маціяєвський.

Він зазначив, що в хід ідуть убивства, засідки, підпали, отруєння, викрадення і вибухи об'єктів зв'язку та енергетики. "Незважаючи на те що російський контроль посилюється, українське підпілля постійно чинить тиск. Воно ускладнює Росії комунікації, пересування людей і постачання фронту", - підкреслив експерт.

Маціяєвський упевнений, що навіть якщо буде досягнуто перемир'я, за якого ці території продовжать бути окупованими Росією, опір продовжиться. Повідомляється, що визнання контролю окупантів над українськими областями не змінює реальність на місцях для самих громадян, тому опір триватиме - або до визволення цих територій, або, як у випадку із західною Україною в 1939 році, поки його не придушать силою.

"Це партизанська війна, знайома українцям ще з часів Другої світової", - каже агент Сил спецоперацій України, раніше активний учасник луганського підпілля після вторгнення Росії на Донбас у 2014 році, Володимир Жемчугов. Він стверджує, що діє близько десятка груп, включно з "Атеш", які регулярно дестабілізують російські операції в тилу - все частіше і в самій Росії.

ЗМІ пише, що українське підпілля в окупованих регіонах стало ще одним театром військових дій - поряд з основним фронтом. Як і більша частина української оборони, воно самоорганізоване, молоде, технічно підковане і навіть включає безліч жінок.

Через високу секретність українські спецслужби вдаються до допомоги неформальних джерел, таких як Жемчугов, щоб донести правду до українців. Він не просто учасник такого руху - його називають "першим партизаном України". У 43 роки Жемчугов продав бізнес у Грузії і купив зброю на чорному ринку в росіян, щоб із кількома соратниками вести боротьбу: снайперські атаки, міни, диверсії.

Тільки наприкінці 2014 року українська влада визнала автономних диверсантів своїми агентами. Група Жемчугова провела 25 операцій, поки він не підірвався на міні 2015 року. Він втратив обидві руки, осліп і опинився в російському полоні, де його катували і морили голодом. Пізніше його обміняли, він переніс десятки операцій у Німеччині, частково відновив зір і сьогодні носить протези. Повернувшись в Україну, він допомагає спецназу розширювати агентурну мережу і підтримувати цивільний опір.

За його словами, сьогодні збройне підпілля налічує близько 3 000 бійців, а кількість громадських активістів доходить до 10 000. Вони малюють антипропагандистські графіті, вивішують українські прапори, спалюють російські агітматеріали і заважають процесу русифікації.

Три структури координують агентуру: СБУ, Головне управління розвідки та Командування Сил спецоперацій (рух "Рух Опору"). Серед відомих груп: "Донецькі партизани", "Луганські партизани", "Бойове крило Кримських чайок", "Опір Маріуполя", "Жовта стрічка", "СРОК", "Зла Мавка" та інші, що діють анонімно.

"Атеш" - найбільша підпільна група. Вона була заснована в Криму у вересні 2022 року. У першому повідомленні в Telegram вони заявили: "Ми - "Атеш", підпілля з кримських татар, українців і росіян. Ми проникли в російську армію і знищимо її зсередини".

Інший рух - повністю жіноча група "Зла Мавка", що виникла в Мелітополі 2023 року. Учасниці діють незалежно, клеять листівки, борються з пропагандою, отруюють російські продукти - одна така акція забрала життя 12 солдатів.

Однак повідомляється, що Росія "не сидить на місці". Контррозвідка окупантів на окупованих територіях дуже розвинена. Агентів часто ловлять. Телефон із додатком Signal - уже привід для арешту. Крім того, журналісти зазначають, що підпільників постачають через Балтію і саму Росію. І вони не вважаються військовополоненими - Женевська конвенція на них не поширюється.

Тому російські суди виносять жорсткі вироки, навіть неповнолітнім. У квітні в Донецьку 17-річного підлітка засудили до 6 років за "держзраду" - він передав СБУ дані про російські війська.

"Українське підпілля в кілька разів ефективніше за російську диверсійну діяльність на нашій території. Тому що ці землі - їхній дім, їхнє право, і вони борються проти окупації", - підсумував представник цього руху. Рішучість підпільників дає Україні додатковий козир на переговорах про перемир'я.

Але може їх і ускладнити - такі люди, які ризикували життям, навряд чи змиряться з втратою хоч частини своєї батьківщини.

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Раніше УНІАН повідомляв, що США і Європа підготували для Путіна жорсткий ультиматум щодо перемир'я. "Ми ще не повністю завершили проєкт, але сподіваємося, що ми перебуваємо на етапі зближення", - сказало одне дипломатичне джерело на умовах анонімності.

А ось екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ще на початку повномасштабної війни йому "заблокували" створення корпусу елітних солдатів, які мали пройти навчання на Заході. Цей підрозділ так і залишився "тільки на папері".

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