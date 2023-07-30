На жаль, екіпаж ворожої "пташки" встиг катапультуватися.

Воїни 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російського літака.

Як повідомляє Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" з посиланням на бійців бригади, падіння літака вдалося зафіксувати на відео.

"Збитий російський літак показали бійці 93 ОМБр. 2 пілота, на жаль, катапультувалися", - йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як збитий російський літак падає. Під час падіння два пілоти катапультувалися. Локація та час збиття наразі невідомі.

Втрати російської авіації на фронті

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські окупанти втратили 315 літаків та 311 гелікоптерів.

Доволі часто українські воїни ліквідовують найдосвідченіших російськиз пілотів. Нещодавно стало відомо, що в Україні ліквідовано полковника Військово-космічних сил РФ Віталія Табачникова. Він був командиром 112-го окремого вертолітного полку, який базується в місті Чита. Його "мінуснули" під час збиття російського гелікоптера.

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