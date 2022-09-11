Ворог продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу українських військ на окремих напрямках.

Сили оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Великі Проходи, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Озерянівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Водяне.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що окупанти продовжують зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу українських військ на окремих напрямках.

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"Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська", - мовиться у дописі.

Зауважується також, що зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Так, протягом доби 11 вересня ворог завдав 16 ракетних та 3 авіаудари по об'єктах на території України. Від них постраждали 15 населених пунктів, зокрема Дергачі, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Вознесенськ та Миколаїв.

"Сили оборони вчергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Великі Проходи, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Озерянівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Водяне", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник обстріляв військову та цивільну інфраструктуру із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Так, на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Середина-Буда, Бачівськ, Яструбівка та Майське Сумської області; на Харківському напрямку - Костянтинівка, Баранівка, Світличне, Прудянка, Дементіївка, Слатине, Великі Проходи, Борщова, Руська Лозова, Питомник, Мале Веселе, Рубіжне, Перемога, Українка та Старий Салтів.

На Слов'янському напрямку - Слов'янськ та Стелла; на Краматорському напрямку - в районах населених пунктів Богородичне, Райгородок, Григорівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Званівка, Івано-Дар'ївка, Спірне та Роздолівка; на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр'ївка, Розівка та Опитне; на Авдіївському напрямку обстрілів зазнали населені пункти Кам'янка, Тоненьке, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Мар'їнка; на Новопавлівському напрямку - в районах населених пунктів Шевченко, Великі Новосілки, Богоявленка, Вугледар і Микільське; на Запорізькому напрямку - у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Новопіль, Гуляйполе, Полтавка, Рівнопіль.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони Осокорівки, Нововознесенського, Первомайського, Українки, Мурахівки, Білогірки, Широкого, Зорі, Любомирівки, Лиманів, Лупаревого, Мирного та Софіївки.

Як писав УНІАН, у Херсонській області окупанти відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах.

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