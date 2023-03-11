Також група з української Агенції оборонних закупівель пройде навчання разом з їхніми норвезькими колегами.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував норвезькому колезі за рішення передати Україні дві установки протиповітряної оборони NASAMS.

Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у мікроблозі Twitter, він був радий приймати норвезького колегу Бйорна Арільда Грама. "Ключовий пріоритет - це протиповітряна оборона. Гарні новини: дві додаткові комплектні бойові установки NASAMS і тренування українського персоналу. Також група з української Агенції оборонних закупівель пройде навчання з їхніми норвезькими колегами. Дякую вам", - повідомив Резніков.

NASAMS для України

У співпраці зі Сполученими Штатами Америки Норвегія надасть Україні дві вогневі установки протиповітряної оборони NASAMS. Норвегія також навчатиме український персонал обслуговуванню та експлуатації системи.

Відео дня

7 листопада 2022 року міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що до України прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide. Він подякував за це партнерам: Норвегії, Іспанії та Сполученим Штатам Америки.

15 листопада президент України Володимир Зеленський відзначив допомогу норвезького зенітного ракетного комплексу NASAMS у захисті українського неба від російських ракет під час масованої атаки.

10 січня 2023 року міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що Канада закупить у США для України комплекс NASAMS.

США раніше заявляли про намір передати Україні вісім систем NASAMS.

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