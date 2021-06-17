Війсковослужбовця транспортували до лікувального закладу, наразі його стан – середньої тяжкості.

Військовий ЗСУ отримав поранення внаслідок обстрілу збройними формуваннями РФ українських позицій біля населеного пункту Новотошківське.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання “Північ” в Facebook.

"Сьогодні, 17 червня, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", близько 18.30, внаслідок прицільного обстрілу російсько-терористичними збройними формуваннями позицій наших підрозділів, поблизу населеного пункту Новотошківське, військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення", - сказано у повідомленні.

Після надання першої медичної допомоги війсковослужбовця транспортували до лікувального закладу, наразі його стан – середньої тяжкості.

На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

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Автор: Олег Давигора