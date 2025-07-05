Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони,завдали ураження по аеродрому "Борисоглєбськ".
Як деталізували у Генштабі ЗСУ, удар було завдано 5 липня. Сам об'єкт знаходиться у Воронезькій області. Там базуються ворожі літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.
"Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі додали, що результати ураження уточнюються.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості російських окупантів бити по цивільній інфраструктурі та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - зазначив Генштаб.
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