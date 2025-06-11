Сили оборони уразили пороховий завод і два склади в Росії, - Генштаб

Зокрема, "Тамбовский пороховой завод" виробляє порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем.

Сили оборони України минулої ночі успішно вразили три об'єкти на території Російської Федерації, у тому числі пороховий завод у Тамбові. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, в рамках зниження спроможностей противника з виготовлення вибухових матеріалів та використання боєприпасів, у ніч на 11 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по низці важливих об’єктів російського агресора.

"Зафіксовано ураження потужностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" та горіння на його території. Це один з основних об’єктів воєнно-промислового комплексу РФ, що задіяний у збройній агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

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На цьому заводі виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин.

Окрім того, зафіксовано вибухи у районах складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому "Бутурліновка" у Воронезькій області.

Водночас, результати вогневого ураження уточнюються.

Дрони атакували Тамбовський пороховий завод - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у російському місті Котовськ дрони атакували Тамбовський пороховий завод, пролунало понад 15 вибухів.

Повідомлялося про загоряння одного із складів боєприпасів заводу. Цей завод було атаковане не вперше. Завод є одним з ключових об‘єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України.

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