Окупанти використовують цю базу для ударів по Україні.

Сили оборони України уразили літаки на аеродромі Саваслейка у Росії. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому "Саваслейка", що у Нижегородській області РФ", - заявили у штабі.

Йдеться, що окупанти використовують цей аеродром для ударів по території України. Саме з цього військового об’єкту злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинжал".

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За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога - ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34.

"Результати бойової роботи уточнюються", - додали військові.

Удари України по РФ

У Чебоксарах Чуваської республіки РФ уражено завод "ВНІІР-Прогрес". За даними місцевої влади, безпілотники впали на території підприємства, через що прийнято рішення про призупинення виробництва.

Згодом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження цього військового об’єкта, на якому виробляють навігаційне обладнання. Зокрема завод забезпечує виробництво адаптивних антен "Комета", які використовуються в тому числі в ударних БпЛА типу "шахед", уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб тощо. Відомо, що після "падіння" дронів на території "ВНІІР-Прогрес" спалахнула пожежа.

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