Кияни можуть зателефонувати рятувальникам або в поліцію за номерами "101" або "102".

Влада Києва періодично отримує скарги на зачинені під час повітряної тривоги укриття. Тепер ухвалено рішення, що у таких випадках зрізатимуть замки.

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

В КМДА сповістили, що якщо укриття залишатимуться закритими під час тривоги – рятувальники разом з поліцією зрізатимуть замки, аби надати доступ мешканцям до захисних споруд. Це стосується тільки укриттів, які належать до фонду захисних споруд і позначені на мапі укриттів, опублікованій на сайті КМДА.

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"Якщо двері позначених на мапі укриттів зачинені під час повітряної тривоги, мешканці можуть зателефонувати рятувальникам або в поліцію за номерами "101" або "102". Тоді замки на дверях просто зрізають, аби люди були у безпеці", – йдеться в повідомленні.

За словами директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, "такий досвід уже є".

"На жаль, періодично ми отримуємо скарги на зачинені укриття і реагуємо відповідно. В умовах постійної загрози обстрілів ризикувати життям людей абсолютно неприпустимо", – зазначив він.

Останні обстріли Києва: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, зранку 10 жовтня російські окупанти здійснили атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи було чутно у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях та Києві. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, того ранку Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Під час обстрілів російських окупантів у Києві загинули 5 людей, 51 особа постраждала, з них 42 були госпіталізовані.

Після ракетних ударів Росії по критичній інфраструктурі у Києві та області ввели погодинні відключення електроенергії.