Очолює військові навчання один із командирів "Хезболли".

У Сирії тренують російських операторів БПЛА іранського виробництва для війни проти України.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. В повідомленні зазначається, що їх готують на сирійському аеродромі Шайрат.

"Навчання для московитів проводять "Ліванська поліція Хезболли" та "Іранська революційна гвардія" на території сирійського військового аеродрому Шайрат", - сказано в повідомленні.

В ГУР зазначили, що лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad.

Повідомляється, що очолює військові навчання один із командирів "Хезболли" Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників.

"Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА", - зазначають в ГУР.

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Як відомо, ліванське угруповання "Хезболла" створює загрозу для Ізраїлю на північному кордоні, відволікаючи сили ЦАХАЛ від підготовки до наземної операції в Газі проти ХАМАС. На сьогодні Іран є одним з головних спонсорів і ХАМАС, і "Хезболли".

Як повідомляв УНІАН, у 2023 році Британська розвідка зазначала, що Іран наростив постачання "Шахедів" РФ і допомагає почати їх виробництво.

Постачаючи це озброєння, Іран продовжує порушувати резолюцію Ради безпеки ООН №2231.

Зазначалося, що Росія перейшла від отримання малих партій іранських дронів повітряним транспортом до більших вантажів на кораблях з Ірану через Каспійське море.

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