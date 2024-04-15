У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває патрульний катер РФ, але ракетоносії - в пунктах базування.

На двох південних напрямках відбуваються бойові зіткнення, ЗСУ завдають втрат російській армії, зокрема вдалося знищити десятки одиниць військової техніки ворога, серед якої – самохідна установка "Гвоздика" та так зване "око Мордору" окупантів - спостережний комплекс "Муром".

"Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій. На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 9 штурмів, з яких 8 - в районі Старомайорського та один - в районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, було 4 штурми наших позицій. Зазнавши втрат, противник відійшов на свої вихідні позиції", - повідомили у Силах оборони півдня.

Йдеться, що українські захисники завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Зараз стало відомо, що протягом останньої бойової доби на вказаних двох напрямках поменшало на 123 окупанти та 44 одиниці озброєння та військової техніки. Це - 14 гармат, в тому числі САУ "Гвоздика", 2 міномети, 23 одиниці автобронетехніки, дві станції радіоелектронної боротьби, комплекс відеоспостереження "Муром-М" та 2 системи фотовідеоспостереження.

Відео дня

"Знищено 4 польові пункти боєпостачання, місце зберігання паливо-мастильних матеріалів та місце зберігання матеріально-технічних засобів ворожого війська", - розповіли у ЗСУ.

Водночас окупанти ще більш посилили розвідку - в операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 256 розвідувальних дронів. Також вони тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів. Протягом бойової доби загарбники на Оріхівському напрямку завдали 3 авіаційні удари із застосуванням керованої авіабомби та близько двох десятків некерованих авіаційних ракет.

На населення прифронтових областей Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, запустили ворог застосував 209 FPV-дронів, 12 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинули з БпЛА різних модифікацій 268 осколкових боєприпасів. Внаслідок на Дніпропетровщині поранено 3 цивільні особи, пошкоджено цивільні автомобілі, на Херсонщині поранено троє цивільних та пошкоджено приватний будинок.

Також російські війська 5 разів вдарили з артилерії по Херсону. Обстріляні Білозерка, Велетенське, Понятівка, Садове, Микільське, Берислав, Дудчани, Качкарівка, Одрадокам’янка, Козацьке та Кізомис. Пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури та газогони. На Миколаївщині агресор завдав артилерійських ударів по Куцурубській громаді, на Дніпропетровщині – по Нікополю, Покровську та Мирівській громаді. Внаслідок обстрілів поранено людину, пошкоджено приватні житлові будинки, лінія електропередачі, гаражі та цивільні автомобілі.

На Запоріжжі ворожою артилерією обстріляні Гуляйполе, Мала Токмачка, Роботине, Новоандріївка, Левадне, Малинівка та Приморське - загинула цивільна особа, ще одну поранено.

Також йдеться, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває патрульний катер ворожого флоту, але ракетоносії - в пунктах базування.

Війна в Україні: ситуація на півдні

13 квітняна Оріхівському та Херсонському напрямках поменшало на 126 російських окупантів та 51 одиницю техніки. Тоді ж противник здійснив 6 штурмів на Оріхівському напрямку, з яких один - в районі Роботиного та п’ять - в районі Старомайорського. На лівобережжі Дніпра Херсонщини ворог здійснив 3 штурми позицій ЗСУ.

Військові оприлюднили відео, на якому – село Роботине на Запоріжжі, у районі якого тривалий час точаться бої Сил оборони України з російськими окупантами. Рятуючись від рашистів, люди змушені були виїхати, бо у населеному пункті не лишилося жодної цілої хати. На відео зафіксовано що собою являє зараз село – воно повністю зруйноване, випалене, місця, де колись були житлові будови, перетворені на купи уламків. Поверхня землі буквально усіяна воронками, залишеними снарядами.

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