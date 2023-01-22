Спочатку на концерт до Кобзона відправили одного брата, а згодом туди вирушив другий.

Українські воїни продовжують знищувати "другу армію світу". Цього разу серед ліквідованих опинилися брати-близнюки з Північного Кавказу.

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, брати-окупанти знайшли свою смерть в Україні один за одним.

Спочатку на концерт до Кобзона відправили Ахмеда Абаєва з Кабардино-Балкарської республіки, а згодом ліквідували і його брата-близнюка Мухамеда Абаєва. Деталей ліквідації близнюків немає.

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Втрати РФ в Україні: актуальні дані

Генеральний штаб Збройних Сил України оновив дані щодо загальних бойових втрат російських окупантів у кривавій загарбницький війні проти нашої країни. За минулу добу ліквідовано ще 600 окупантів, а загальна кількість вбитих росіян, які пішли проти України зі зброєю, сягнула 120 760.

США оцінюють втрати окупантів у "понад сто тисяч особового складу". А в Офісі президента оцінювали незворотні втрати росіян (загиблі та поранені) у близько 200 тисяч.

Аналітики Інституту вивчення війни підрахували, що Росія менш ніж за рік війни в Україні втратила майже стільки ж особового складу, скільки США за вісім років у В’єтнамі.

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