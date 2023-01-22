Російські втрати в Україні наразі близькі до загальної кількості загиблих США у В’єтнамській війні.

Росія менш ніж за рік війни в Україні втратила солдатів майже стільки ж, скільки США - за вісім років у В’єтнамі.

Як підрахували аналітики з Інституту вивчення війни, посилаючись на дані американської розвідки у The Sun, загальні втрати російських військових в Україні оцінюють у 188 тисяч осіб станом на 20 січня, що передбачає можливу ліквідацію 47 тисяч росіян менш ніж за рік.

"Історичне співвідношення поранених і вбитих на війні складає 3:1, що вказує на те, що російські втрати в Україні наразі близькі до загальної кількості загиблих США у В’єтнамській війні", - йдеться у звіті Інституту.

Аналітики посилаються на дані Національного архіву США, згідно з якими кількість загиблих у В’єтнамській війні склала приблизно 58 тисяч людей за вісім років боїв.

За дев’ять років Афганської війни СРСР поклав життя, за офіційними даними, 15 тисяч солдатів. "Це поріг, який, за оцінкою міноборони Британії, втрати Росії подолали ще у травні 2022 року лише після трьох місяців бойових дій", - наголошують експерти.

Втрати Росії в Україні - актуальні дані

ЗСУ продовжують "відправляти в пекло" окупантів. 20 січня захисники "відкобзонили" ще 860 загарбників, таким чином втрати РФ зросли до 120 160 "двохсотих".

Російська армія буквально стирається об штурми Соледара і Бахмута. Напередодні в мережі з'явилися моторошні, але красномовні кадри поля, усіяного трупами російських солдатів десь на Бахмутському напрямку.

А на Соледарському напрямку українські артилеристи підірвали цілу траншею "вагнерівців", які просувалися до позицій ЗСУ.

Трапляються і кумедні моменти на передовій. Так, українські бійці зняли, як на їхнього снайпера висунувся з лопатою російський окупант. В результаті "штурмовик" був знищений одним пострілом.

У боях з ЗСУ був знищений боєць загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". Крім того, стало відомо про ліквідацію десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

В Запорізькій області "відкобзонили" сина топ-кадировця Джамбулата Заураєва.

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