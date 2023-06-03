Правоохоронці зафіксували порушення, перевірки тривають.

По всій Україні перевірили вже близько 4,8 тис. укриттів, майже 900 із них виявилися непридатними, а понад 250 - зачиненими.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, перевірку проводять понад 5,3 тис. рятувальників, поліцейських та представників місцевих органів виконавчої влади.

"Станом на зараз перевірили понад 4800 укриттів по державі. Зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання - 893", - зазначив він.

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За словами голови МВС, усі порушення зафіксовані, а складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків.

"Ревізії тривають", - наголосив Клименко.

Українські бомбосховища - скандал

Як повідомляв УНІАН, раніше українці вже скаржилися на зачинені укриття у багатьох містах країни.

Однак, нового розвитку подій історії із закритими укриттями додала трагедія, яка сталася 1 червня у Деснянському районі Києві. Там під час повітряної тривоги люди не могли потрапити у зачинене укриття місцевої поліклініки. У цей час уламки збитої ракети впали неподалік, внаслідок чого загинуло троє людей - двоє жінок та 9-річна дівчинка.

Згодом було затримано першу заступницю голови Деснянської РДА, директора медзакладу, де розташоване укриття, його заступника, а також охоронця.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олександру Кимишіну провести повну ревізію захисних споруд у Києві, а міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку - по всій державі.

Комісія з перевірки укриттів та сховищ міста Києва впродовж десяти днів буде щоденно зупиняти увагу на одному з десяти районів столиці.

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