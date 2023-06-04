На сьогоднішній ранок у столиці перевірено близько 1,1 тис. укриттів, з них готові до використання лише 597.

Половина з перевірених спеціальною комісією укриттів Києва не робочі - не готові до використання або їх не змогли відкрити.

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін у Telegram, оприлюднивши детальну статистику за результатами перевірки станом на ранок 4 червня.

"Заслухав результати роботи комісії по ревізії укриттів Києва за 1-й день роботи. Станом на 8 ранку сьогодні перевірено 1078 об’єктів. З них половина не робочих - не готові до використання або комісія не змогла відкрити", - зазначив він.

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Він зауважив, що з недовірою сприйняв те, що половина бомбосховищ були відкриті і визнані готовими.

"Коли ми вчора вибірково перевіряли з нашим мером укриття в Оболонському районі, то абсолютна більшість укриттів були закритими. А коли ми їх таки відкривали, то вони виявлялись непригодними для використання. Та команда пояснила високий відсоток відкритих і готових за перший день тим, що більшість перевірених укриттів за перший день були в школах, дитсадках і лікарнях. А там ситуація трохи краща ніж загалом по місту", - пояснив Камишін.

Згідно з оприлюдненими даними результатів перевірки, з 1078 укриттів готові до використання 597 (або 55%), не готові 359 укриттів (або 33%), 122 об’єкта (або 11%) – не змогли відкрити.

Скандал з бомбосховищами - що відбувається

Як відомо, після 1 червня, коли в Києві сталася трагедія біля укриття - в Деснянському районі загинули троє людей (дві жінки і дитина), які під час ракетного обстрілу не змогли сховатися через зачинені двері бомбосховища. Президент Володимир Зеленський доручив міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олександру Кимишіну провести повну ревізію захисних споруд у Києві, а міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку - по всій державі.

Комісію з перевірки укриттів столиці очолив перший заступник начальника КМВА, генерал-майор Володимир Кидонь.

Водночас Камишін повідомив, що крім роботи комісії, особисто з мером Києва Віталієм Кличко перевірятимуть також вибіркові укриття. Планується в один день навідати укриття одного району міста, таким чином, за 10 днів перевірити ситуацію в усіх 10 районах.

За інформацією директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, наявні працюючі захисні споруди Києва можуть убезпечити 2,8 млн людей. Загалом, за його інформацією, зараз у фонді 4655 тис. об’єктів цивільного захисту, з яких 514 - сховища і 4141 - укриття або об’єкти подвійного використання. З загального числа захисних споруд 2504 - комунальні, 1137 - приватні, 244 - державної власність і "інші об’єкти" – до 20.

2 червня мешканців Києва закликали повідомляти про закриті укриття у Києві та проблеми, пов’язані з їх роботою, у спеціально створений чат-бот "Укриття Києва". Також в додатку "Київ Цифровий" почав функціонувати сервіс зворотнього звʼязку щодо стану укриттів і лише за добу після запуску від киян надійшло більше тисячі скарг.

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