Серед підтверджених втрат один капітан і багато старших лейтенантів.

Українські воїни продовжують знищувати російських загарбників. Цього разу підтверджено успішну ліквідацію пачки російських офіцерів.

Як повідомляє український офіцер, військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц", серед "успішно демобілізованих":

капітан Маслов Михайло;

старший лейтенант Дедюхін Михайло;

старший лейтенант Бахмудов Магомедсалам;

старший лейтенант Ляхор Дмитро;

старший лейтенант Останков Едуард;

лейтенант Пантюшин Дмитро;

молодший лейтенант Хітєв Євген.

Втрати Росії в Україні

Українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Так, за добу авіація Сил оборони України завдала ударів по двох пунктах управління, 8 районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах противника.

Відео дня

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління та району зосередження особового складу противника.

Українські захисники за добу відправили до пекла майже тисячу російських окупантів. Загальні бойові втрати особового складу склали близько 463 тис. 930 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: