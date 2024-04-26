Українські захисники за добу відправили до пекла майже тисячу російських окупантів. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соцмережі.
Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 квітня 2024 року орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 463 тис. 930 осіб, у тому числі 950 за крайню добу,
танків ‒ 7262 (+7) одиниць,
бойових броньованих машин ‒ 13957 (+15),
артилерійських систем – 11867 (+31),
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9461 (+12),
крилаті ракети ‒ 2119 (+1),
автомобільної техніки та автоцистерн – 15984 (+35),
спеціальна техніка ‒ 196 (+16).
Втрати Росії в Україні
Українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Так, за добу авіація Сил оборони України завдала ударів по двох пунктах управління, 8 районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління та району зосередження особового складу противника.