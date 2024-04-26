Також серед втрат окупантів БПЛА, танки та інша військова техніка.

Українські захисники за добу відправили до пекла майже тисячу російських окупантів. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соцмережі.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 квітня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 463 тис. 930 осіб, у тому числі 950 за крайню добу,

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танків ‒ 7262 (+7) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 13957 (+15),

артилерійських систем – 11867 (+31),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9461 (+12),

крилаті ракети ‒ 2119 (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн – 15984 (+35),

спеціальна техніка ‒ 196 (+16).

Втрати Росії в Україні

Українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Так, за добу авіація Сил оборони України завдала ударів по двох пунктах управління, 8 районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління та району зосередження особового складу противника.

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