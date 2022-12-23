Там зазначили, що такі випадки скоріше будуть виключенням.

Систему ППО Patriot, яку Україна отримає від США, не будуть використовувати проти іранських безпілотників, але можуть бути винятки.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, цю систему не використовуватимуть проти іранських дронів, але в крайньому випадку можливе застосування.

"Ми маємо сьогодні і IRIS-T, і NASAMS, які теж збивали "Шахеди"", - пояснив він.

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Він зазначив, що хоч іранські дрони і мають бойову частину вдесятеро меншу, ніж крилата ракета, але якщо вони влучить у надзвичайно важливий, критичний об'єкт, то це призведе до більших збитків, ніж втрата ракети на ньому.

"Тому, якщо буде прийнято рішення застосувати такі комплекси проти "Шахедів" – можливо, й буде таке", - підкреслив він.

При цьому Ігнат зазначив, що призначенням цього комплексу буде на певних загрозливих напрямках відганяти ворожу авіацію від наших кордонів.

Система ППО Patriot для України

21 грудня президент Володимир Зеленський вирушив до США. Після зустрічі президент США Джо Байден підтвердив передачу Україні ЗРК Patriot.

Українські військові декілька місяців вчитимуться користуватися цією системою у третіх країнах. Пр цьому у Пентагоні заявили, що навчання українських військових роботі з Patriot почнеться "дуже скоро".

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