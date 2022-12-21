Про передачу Україні американських систем ППО Байден оголосить в ході візиту Зеленського до Вашингтона.

Україна отримає передовий засіб ППО, який мають США - батарею ракетного комплексу Patriot, яка може мати до восьми пускових установок. Кожна установка може нести від чотирьох до 16 ракет. Про цю поставку президент США Джо Байден оголосить в рамках візиту Володимира Зеленського до Вашингтона 21 грудня, пише The Washington Post.

За даними видання, комплекси Patriot увійдуть до складу нового пакету озброєнь загальною вартістю 2 мільярди доларів.

"Україна повинна отримати одну батарею Patriot, яка має до восьми пускових установок, кожна з яких може нести від чотирьох до 16 ракет, в залежності від типу боєприпасу", – пише видання.

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За інформацією джерела, американські військові навчать українські розрахунки і обслуговуючий персонал для цих ЗРК в третій країні, ймовірно, в Німеччині. Оскільки навчання потребує часу, фізично комплекси Patriot прибудуть в Україну не раніше весни, вважає джерело.

Чим хороші комплекси ППО Patriot

Ракетний комплекс Patriot був розроблений у 1980-х роках і вперше застосовувався у війні проти Іраку в 1990-91 рр. Тоді ця зброя відмінно себе показала у протидії іракським ракетам "Скад".

Комплекс пройшов кілька етапів модернізації. Яку версію отримає Україна, поки не ясно. Найсучасніші установки Patriot здатні знищувати повітряні цілі на відстані до 80 км і на висоті до 20 км.

Одним з головних достоїнств Patriot вважається здатність перехоплювати балістичні ракети – найбільш складний тип цілі для засобів ППО.

Хоча розмови про можливість передачі Україні комплексів Patriot ведуться з самого початку повномасштабної фази війни, про реальні плани США передати ці установки стало відомо тільки минулого тижня.

Коли інформація ЗМІ підтвердилася, з Москви посипалися погрози на адресу Вашингтона і звинувачення в спробах ескаліровать війну.

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