Спотворена інформація стосується зброї та мирних переговорів.

Після візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки і зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом російські пропагандисти запустили хвилю фейків. Вона стосується мирних переговорів і поставок озброєння.

Ворожу брехню розвінчали в Центрі протидії дезінформації. Перший фейк стосується заяви в росЗМІ. Російські медіа написали: "На прес-конференції після завершення переговорів Байден заявив, що Зеленський відкритий до діалогу про мир з Росією, Зеленський на знак підтвердження кивнув". Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Другий фейк стосується відео, яке пропагандисти опублікували в Мережі. На ньому нібито показано західну зброю, відправлену союзниками в Україну, на території Сирії. Схожі фейки з'являлися і раніше, але представники нашої держави і США неодноразово їх спростовували.

Відео дня

Окрема порція дезінформації надійшла від посла Росії в Штатах Анатолія Антонова. Він назвав порожніми заяви Білого Дому про відсутність наміру вступати в конфронтацію з РФ: "Під оплески і уїдливі посмішки, по суті, оголошено про необхідність продовження "війни за дорученням" проти [Росії]... до повної перемоги над нами".

Візит Зеленського до Вашингтона: що відомо

Президент України прибув до США ввечері, 21 грудня. Це його перша іноземна поїздка з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Зеленський виступив перед Конгресом і провів спільну прес-конференцію зі своїм американським колегою Джо Байденом. Останній заявив про однакове бачення світу разом з президентом України. А Зеленський пообіцяв, що наступного року відбудеться переломний момент у війні.

В рамках візиту США виділили нашій країні новий пакет військової допомоги вартістю $1,85 мільярда. Він включає ЗРК Patriot для захисту українського неба.

Як повідомив Зеленський, у нього є хороші новини. Президент повернувся додому з чітким розумінням, як будуть посилені оборонні спроможності України в найближчі місяці.

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