У зв'язку з підривом Кримського мосту президент країни-агресора Володимир Путін підписав указ про посилення заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку.
Про це повідомляє пропагандистське інформагенство РИА Новости.
Повноваження з організації та координації заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку покладені на ФСБ.
Також окупантами посилено заходи захисту електромережевого енергомосту Росія - півострів Крим та магістрального газопроводу Краснодарський край - Крим.
Цікаво, що у 2018 році росЗМІ повідомляли про те, що Кримський міст знаходиться під посиленим захистом. Пропагандистські видання тоді писали, що міст охороняють за допомогою супутників, бойових кораблів, ракетних установок і навіть бойових дельфінів.
Підрив Кримського моста:
Вранці 8 жовтня надійшла інформація про пожежу на мосту. РосЗМІ повідомили, що пошкоджено тільки залізничну гілку, але фото і відео з місця події показали обвал двох прольотів автомобільної частини.
У РФ повідомили про вибух вантажівки на мосту і загибель трьох людей в результаті події. А один з депутатів Держдуми назвав атаку на міст "оголошенням війни без правил".
Російським ЗМІ вже видали "методички" з правилами подачі інформації про Кримський міст. Так звані журналісти з РФ мають писати, що він "пошкоджений, а не зруйнований".
За даними джерела УНІАН у правоохоронних органах, спецоперацію з підриву Кримського мосту організувала СБУ. Однак у Службі безпеки поки це не підтверджують.
Путін скликав урядову комісію через надзвичайну подію на мосту. А ЗСУ тим часом задоволені, що окупанти втратили чергову "транспортну артерію". Пошкодження Кримського мосту ускладнює постачання продовольства, пального та озброєння на тимчасово окупований півострів і південь України, а також перекидання мобілізованих росіян.
Увечері 8 жовтня росЗМІ почали повідомляти про те, що автомобільний рух по Кримському мосту відновлено.
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