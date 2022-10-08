Також окупантами посилено заходи захисту електромережевого енергомосту Росія - півострів Крим та магістрального газопроводу Краснодарський край - Крим.

У зв'язку з підривом Кримського мосту президент країни-агресора Володимир Путін підписав указ про посилення заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку.

Про це повідомляє пропагандистське інформагенство РИА Новости.

Повноваження з організації та координації заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку покладені на ФСБ.

Відео дня

Також окупантами посилено заходи захисту електромережевого енергомосту Росія - півострів Крим та магістрального газопроводу Краснодарський край - Крим.

Цікаво, що у 2018 році росЗМІ повідомляли про те, що Кримський міст знаходиться під посиленим захистом. Пропагандистські видання тоді писали, що міст охороняють за допомогою супутників, бойових кораблів, ракетних установок і навіть бойових дельфінів.

Підрив Кримського моста:

Вранці 8 жовтня надійшла інформація про пожежу на мосту. РосЗМІ повідомили, що пошкоджено тільки залізничну гілку, але фото і відео з місця події показали обвал двох прольотів автомобільної частини.

У РФ повідомили про вибух вантажівки на мосту і загибель трьох людей в результаті події. А один з депутатів Держдуми назвав атаку на міст "оголошенням війни без правил".

Російським ЗМІ вже видали "методички" з правилами подачі інформації про Кримський міст. Так звані журналісти з РФ мають писати, що він "пошкоджений, а не зруйнований".

За даними джерела УНІАН у правоохоронних органах, спецоперацію з підриву Кримського мосту організувала СБУ. Однак у Службі безпеки поки це не підтверджують.

Путін скликав урядову комісію через надзвичайну подію на мосту. А ЗСУ тим часом задоволені, що окупанти втратили чергову "транспортну артерію". Пошкодження Кримського мосту ускладнює постачання продовольства, пального та озброєння на тимчасово окупований півострів і південь України, а також перекидання мобілізованих росіян.

Увечері 8 жовтня росЗМІ почали повідомляти про те, що автомобільний рух по Кримському мосту відновлено.

Вас також можуть зацікавити новини: