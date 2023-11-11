Про це заявив мер тимчасово окупованого Мелітополя.

В Мелітополі фіксують гучний вибух, окупанти перекрили рух транспорту поряд з військовими базами.

Про чергову "бавовну" в тимчасово окупованому місті Запорізької області повідомив мер Іван Федоров о 18:51. Вже о 19:31 він уточнив, що Мелітополем на шаленій швидкості рухаються авто силовиків РФ.

"Наразі мешканці повідомляють про перекриття руху транспорту між заводами "Рефма" та "Агат", які ворог перетворив на військові бази", - додав він.

Окупанти змінюють логістику, використовуючи Мелітопольський аеродром

Наприкінці жовтня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що Росія почала змінювати логістику, використовуючи Мелітопольский аеродром, як склад для перевалки боєприпасів.

Окупанти почали перевозити свою зброю та розгортати тренувальні бази вздовж Азовського узбережжя. За логікою Росії, туди ЗСУ буде тяжче дотягтися ударами, вказав чиновник.

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