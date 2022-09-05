Терорист Ігор Стрілков-Гіркін заявив, що росіяни втратили "Тигр", яким намагалися проїхатися зруйнованим Антонівським мостом.
Про це він написав у соцмережах.
"ЗСУ зуміли зруйнувати всі стаціонарні переправи до стану неможливості переїзду ними навіть легкої військової техніки (вчора при спробі подолати міст у Херсоні провалився бронеавтомобіль "Тигр"), а також завдають постійних ударів по інженерних переправах - понтонних поромах", - заявив Гіркін.
За словами бойовика, це "створює суттєві труднощі у постачанні нашого Задніпровського угруповання, які наростатимуть у міру вичерпання запасів боєприпасів та спорядження".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Херсонській області пролунали нові вибухи. Повідомляється про нове влучання в Антонівський міст.
За словами очевидців, вибухи сталися на залізничних шляхах Антонівського мосту. На момент "прильоту" там була колона техніки окупантів, яка чекала переправи на правий берег Херсонської області.