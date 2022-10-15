Радник ОПУ зазначив, що не впевнений, що вибухи в Бєлгороді припиняться після завершення війни.

Російські ракети потрапляють в житлові будинки в Бєлгородської області, яка межує з Україною, під час запусків у бік українських міст.

Про це в ефірі "Фейгін LIVE" заявив радник офісу президента України Олексій Арестович.

"Це ж ясно, що це не ми. Там весь час все вибухає. Вони стріляють по невідомих цілях, можливо, по нас, воно не долітає, падає і ось результат", - сказав Арестович.

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Радник ОПУ не став давати росіянам порад щодо того, чи варто їм виїжджати з областей, що межують з України, але зазначив: "За моїми припущеннями, триматися від російських військ потрібно подалі. Від їх місця розташування, військових об'єктів. Тому що вони якось безладно дотримуються правил пожежної безпеки, звідси всі біди".

Також Арестович зазначив, що не впевнений, що вибухи в Бєлгороді припиняться після завершення війни.

"Якщо вони попереджають [про можливу небезпеку для об'єктів інфраструктури]... Їм же видніше, що на їхній території відбувається. Ми не несемо відповідальності за це, тільки вони несуть. Мені здається, що якщо вивести війська і припинити окупацію, чудесним чином всі почнуть дотримуватися правил куріння в недозволених місцях, може, навіть не буде більше пожеж і вибухів. Хоча у випадку з путінським режимом я не був би впевнений", – додав він.

"Прильоти" в Бєлгородській області

З початку повномасштабної війни РФ проти України російські війська атакують українські міста, насамперед Харків, з території Бєлгорода. При цьому нерідко вибухи звучать і в самому Бєлгороді і області. Приміром, ракети не долітали до Харкова в липні під час нічної атаки міста. У серпні ракета, яку загарбники запускали в бік Харкова, впала на території Бєлгородської області.

11 жовтня в результаті "прильоту" в місті Шебекіно в Бєлгородській області Росії загорілася підстанція, частина населення залишилася без світла і води. А вдень 13 жовтня у Бєлгороді російська ракета, яку запускали по Харкову, вдарила по житловому будинку. Увечері того ж дня у Бєлгородській області Росії підірвали склад боєприпасів.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, коментуючи останні "прильоти" в російському Бєлгороді і області, наголосив, що Україні немає сенсу завдавати ударів по цивільних об'єктах в Росії, на відміну від росіян, які рівняють українські міста з землею.

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