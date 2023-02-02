Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки працює над тим, щоб в питанні поставок Україні винищувачів було досягнуто консенсусу.

Попри стриману позицію низки країн Заходу, на передачу Україні винищувачів все ж можна розраховувати.

Спочатку передача українській державі бойових танків теж була питанням, яке викликало суперечки, проте врешті-решт щодо нього досягли консенсусу і "червону лінію" переступили, сказав верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише Deutsche Welle з посиланням на dpa.

Водночас головний європейський дипломат не відповів на питання, чи підтримує він сам поставку винищувачів Україні.

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"Моє завдання полягає в тому, щоб досягти консенсусу", - заявив євродипломат і додав, що в такій ситуації відкрито займати будь-яку позицію не варто.

Військова допомога Україні від західних країн - що треба знати

Київ з самого початку повномасштабного вторгнення РФ просить партнерів із заходу надати літаки, які можуть допомогти захистити українське небо від російських ракет.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти того, щоб Україні передавали винищувачі. Крім того, президент США Джо Байден проти того, щоб українській стороні передавали американські винищувачі F-16. За відомостями західних ЗМІ, таку позицію глави Штатів у Пентагоні сприйняли зі скептицизмом.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький говорив, що його країна готова передати Україні F-16, якщо американська влада дасть "зелене світло".

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