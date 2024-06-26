Він поділився думкою, що після війни потрібно думати, чи варто Україні продовжувати роботу з літаками Су-27.

Пілот української бригади тактичної авіації Андрій, який виконує бойові задачі на літакуСу-27 в інтерв'ю Армія TV розповів, чи є сенс Україні модернізувати радянські винищувачі.

"Він постійно модернізується, ми придумуємо туди щось нове, доставляємо, допилюємося. Ми спокійно працюємо із західним озброєнням – ми теж його туди певним чином приєднали. Ресурс, експлуатація, може ще літати й літати. Звісно, що після війни треба думати, чи є сенс в експлуатації цього літака. Оскільки ресурс вже виходить. Чи є сенс його модернізувати, витрачати гроші, щоб довести його до аналогічного стану тих же F-16, Gripen тощо?", – розповів Андрій.

Він також порівняв радянські винищувачі Су-27 з західними F-16. Сам Андрій пояснив, що особисто не літав на F-16, однак багато говорив про них з побратимами.

Відео дня

"Це дві кардинальні різні машини. Для певних задач Су-27 підходить ідеально. Я б на ньому літав ще довго, якби на нього приціл поставити. Ті відчуття, які ти отримуєш від самого польоту – не від бойового завдання, а саме від польоту – Су-27 ідеальний. Але отой кайф, який ти отримуєш від F-16, коли ти захоплюєш ціль на тих дистанціях, які ти навіть подумати не міг, що таке можливо. Це геть інший кайф", – додав Андрій.

Винищувачі F-16 для України

Напередодні стало відомо, що Данія припинить підготовку українських пілотів F-16 в кінці року. Річ у тому, що країна переозброюється новим типом літака – F-35 і наразі всі ресурси підуть на це.

Тим часом Kyiv Post довідалися, що Байден приховано гальмує навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16.

Вас також можуть зацікавити новини: