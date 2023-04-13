Він вважає, що Україна повинна бути менше "засмучена" можливими наслідками витоку, ніж США.

Витік секретних документів не відіб'ється на контрнаступі ЗСУ. Таку думку висловив колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес.

В інтерв'ю "Голосу Америки" він заявив, що Україна повинна бути менше "засмучена" можливими наслідками, ніж США, які проявили свою "вразливість". За словами військового, головний збиток було завдано інформацією про ймовірне прослуховування Південної Кореї з боку США. Хоча південнокорейські спецслужби вже заявили, що ці дані в документах "сфабриковані".

"Один з витоків був про те, що США прослуховують розмови в уряді Південної Кореї, щоб з'ясувати, чи збирається ця країна погодитися на продаж боєприпасів Україні. "Саме те, що ми прослуховуємо уряд Південної Кореї, намагаючись зрозуміти, до чого він схиляється, було найбільш руйнівним", - сказав Ходжес і додав, що "можна припустити, що всі слухають всіх, однак це не скасовує факту, що це дуже незручна ситуація".

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Також Ходжес відреагував на ту частину витоку, де йшлося про озброєння, що надається Україні. Він зазначив, що припускав, що українцям не вистачає боєприпасів, тому що вони використовують їх у великих кількостях. "Якщо ці дані справжні, то адміністрація президента США повинна не тільки щосили намагатися збільшити поставки, але і повернутися до розгляду питання про надання F-16 або інших винищувачів", - висловив він свою точку зору.

Ходжес підкреслив, що США повинні допомогти Україні, будь то винищувачами F-16 або тактичними ракетами АТАСМЅ, снарядами або високоточними засобами більшої дальності, які змусили б РФ відмовитися від використання Криму для нанесення ракетних ударів по українській території.

"Кораблі виходять в Чорне море і запускають ракети по українських будинках, після чого повертаються в порт. Чому б нам не допомогти Україні придушити в Севастополі Чорноморський флот або ВПС Росії або ці безпілотники, які запускають з Криму?", - задався питанням Ходжес.

Контрнаступ ВСУ

Інформація про підготовлюваний контранступ ЗСУ вже циркулює деякий час. На цьому тлі деякі експерти почали припускати, що зараз ЗСУ накопичують ресурси для операції.

Масла у вогонь обговорень додав витік секретних документів, в яких були дані про нібито майбутній контрнаступ України.

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