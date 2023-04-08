Перед Україною стоїть непросте завдання повернення Криму під свою юрисдикцію.

Деокупація Криму відбудеться воєннним шляхом. Про це заявила постійний представник президента України в АРК Таміла Ташева в інтерв'ю "Крим.Реалія".

Вона зазначила, що спроби дипломатичного вирішення конфлікту зазнали фіаско – Кремль відмовлявся обговорювати Крим до повномасштабного вторгнення, відмовляється і зараз.

"Ми не виключаємо і політико-дипломатичний елемент для мінімізації втрат серед цивільного населення, військових, руйнування цивільної інфраструктури але, ми добре розуміємо, що, швидше за все, визволення буде воєнним шляхом", – заявила Ташева.

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За її словами, відразу після визволення півострова там з'являться військові адміністрації, які пізніше будуть трансформовані у військово-цивільні і потім у цивільні.

Колишній віце-прем'єр Криму Андрій Сенченко в коментарі виданню зазначив, що українська держава досі не визначила чітких критеріїв, кого в Криму судитимуть як колаборантів, а кого покарання не торкнеться.

"Нам сьогодні необхідно розділити людей, які живуть на території Криму, на табори, визначити тих, хто піде у в'язницю – це Аксьонов і Константинов і їм подібні. І великий табір, це два мільйони людей, які повинні зрозуміти, що українська держава їх вважає жертвами", – зазначив Сенченко.

За його словами відсутність чітких критеріїв, хто є колаборант, у випадку з Кримом дає окупантам можливість спекулювати на цій темі, залякуючи населення поголовними репресіями після повернення української влади.

Перспективи визволення Криму

Раніше цього тижня президент Бразилії Луїс да Сілва заявив, що Україна повинна залишити Крим за Росією заради завершення війни. За його словами, "Зеленський не може хотіти всього", а "світу потрібен спокій".

Реагуючи на цю заяву, президент Зеленський назвав визволення Криму безальтернативним. Він зазначив, що в Криму Росія займається репресіями і вбивствами.

На думку відставного командувача військами США Бена Ходжеса, саме Крим стане стратегічною метою українського контрнаступу. Він упевнений, що знищення російських військ в районі Бахмута не дасть того ефекту, який дасть вихід ЗСУ до Азовського моря і Криму.

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