Певний "слід" шпигуна вже знайшли.

У Пентагоні скоротили кількість людей, які зараз мають доступ до секретної інформації. Рішення ухвалили на тлі скандалу з витоком документів.

Як повідомляє CBS News, наразі невідомо, скільки людей входить до цього списку. На думку журналістів, розслідування інциденту буде проведено швидше, ніж очікувалось, оскільки певний "слід" шпигуна вже знайшли.

"Списки співробітників, які отримують регулярні оновлення, що містять таємну інформацію, з 7 квітня значно скоротилися. До витоку доступ до інформації подібного характеру мали близько тисячі людей", - йдеться у повідомленні.

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Видання ознайомилось з документами і дійшло висновку, що вони були складені, розгорнуті, а потім сфотографовані. За словами джерела, не всі принтери мають доступ до друку подібних документів. Пристрої, на яких можна друкувати цю інформацію, проходять реєстрацію та мають унікальний ID. З урахуванням цієї інформації розслідуванню легше відслідкувати шлях документів.

Витік секретних документів Пентагону

На початку квітня видання NYT з посиланням на джерела в Пентагоні заявило про витік нібито "засекречених документів" з планами оснащення ЗСУ перед контрнаступом.

В Офісі президента Зеленського документи назвали "фотошопом" і російською ІПСО. Водночас міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що витік секретних документів з США є сумішшю правдивої та неправдивої інформації.

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