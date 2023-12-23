Це питання уточнили в оборонному комітеті Ради.

У Верховній раді запевняють: поки що держава не має повної інформації щодо чоловіків призовного віку, які зараз знаходяться за кордоном на тлі активних розмов, що Україна почне мобілізувати звідти своїх громадян.

Заспокоїв суспільство народний депутат та член комітету Верховної ради з питань оборони Федір Веніславський в ефірі телемарафону.

"Ми на сьогоднішній день не маємо повної інформації про військовозобов'язаних, які знаходяться за кордоном. Хтось з них виїхав відповідно до вимог чинного законодавства, хтось з порушенням... Але, усієї цієї повної інформації в нас немає. І навіть чіткого алгоритму, як це все верифікувати... Це все зараз в процесі обговорення", - заявив він.

За словами Веніславського, українцям слід дочекатися остаточної фіналізація відповідних процесів: коли в парламент будуть винесені якісь конкретні пропозиції на рівні закону. "Зараз обговорювати це передчасно", - стверджує він.

Українцям можуть давати повістки через електронні сповіщення

В інтерв'ю українським ЗМІ міністр оборони Рустем Умєров попередив, що держава розглядає варіант запровадити електронні сповіщення для українців щодо явки у ТЦК.

Водночас чиновник вказав, що спершу держава проведе облік баз даних військовозобов'язаних, щоб зрозуміти, кому пропонувати військову службу, а кому ні.

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