Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Сили оборони України сьогодні знищили російський ударний гелікоптер Мі-24 та безпілотний літальний апарат із баражуючими боєприпасами типу "Ланцет".

Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Своєю чергою, російські війська протягом доби завдали 18 авіаційних ударів по території України, із них чотири - баражуючими боєприпасами типу "Ланцет". Також окупанти здійснили понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, застосовували для обстрілів населених пунктів й інші види зброї.

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"Загроза завдання Росією ракетних ударів залишається значною по всій території України", - наголосили в Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за рік повномасштабного вторгнення до України Росії не вдалося реалізувати свої плани із захоплення українських територій. Наразі, за даними британської розвідки, Росія розпочала новий етап розв'язаної проти України війни та намагається вести її на виснаження.

Протягом минулої доби, 23 лютого, українська авіація завдала понад 20 ударів по районах зосередження російських військ та позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили противника, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та один інший важливий об'єкт РФ.

За рік повномасштабної війни Росія втратила 146 тисяч 820 своїх окупантів, за добу, 23 лютого, українські захисники ліквідували 970 путінських військових.

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