Він зазначив, що головним завданням українців залишається перемога та повернення до кордонів 1991 року, навіть якщо це означатиме, що війна триватиме довше, ніж очікувалося.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чи готова Україна до тривалої війни з Росією та якої кінцевої мети прагне досягнути у цьому протистоянні.

У інтерв’ю виданню "Фокус" він зазначив, що головним завданням українців залишається перемога та повернення до кордонів 1991 року, навіть якщо це означатиме, що війна триватиме довше, ніж очікувалося.

"Наше завдання одне — це перемога. І ми розуміємо, що це вихід на кордони 1991 року. Тому що є Конституція. Вона чітко регламентує, що таке Україна. Якщо депутати будуть змінювати Конституцію, тоді ми можемо говорити про інше. Ті діячі російськомовні, які зараз заявляють, що нам не треба виходити на кордони 1991 року, вони мають на увазі, що рано чи пізно їм за ці слова прийдеться відповідати", - сказав Секретар РНБО.

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Він підкреслив, що першим завданням України є повернути собі "все що записано у Конституції", і ще одне Україна має спільно з партнерами зробити так, щоб бажання РФ ще раз нападати, зникло.

Відповідаючи на питання, чи достатньо наша країна має збройних та людських ресурсів, щоб вести тривалу війну, Данілов наголосив, що "головне, що у нас є дух і бажання, врешті-решт, зробити незалежну державу".

Він зазначив, що, на жаль, Україна не була абсолютно незалежна з 1991 року, з урахуванням проросійських сил, які постійно перебували на території України, захоплювали цілі галузі, знищували їх і тримали під контролем.

"Ми маємо зробити висновки. Зробити так, щоб ми отримали повну незалежність та могли побудувати Україну, про яку мріяли століттями. Так буде. Це не значить, що ми будемо будувати монокультурне суспільство. Воно буде різноманітне. Але домінанта має бути за людьми, які є державниками, у яких є бачення, в якій країні вони живуть. Це можуть бути різні представники різних народів, у нас багатогранна країна, але те, що стосується питання мови, Конституції — на першому місці", - підкреслив Данілов.

Скільки триватиме війна в Україні

Нагадаємо, у серпні віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук закликала українців бути готовими до того, що повномасштабна війна триватиме довго та не закінчиться до кінця 2023 року або наступної весни.

Водночас голова української розвідки Кирило Буданов вважає, що війна з Росією не триватиме дуже довго, тому що російські загарбники фізично цього не потягнуть.

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг заявив, що у Росії ще є чотири мільйони артилерійських снарядів, яких вистачить на рік війни малої інтенсивності.

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