Бойових втрат серед українських військових на Донбасі немає.

На Донбасі з початку доби ворог 5 разів порушив режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

Зокрема, неподалік селища Новотошківське, противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів, а поблизу Світлодарського та Пісків - зі станкових протитанкових гранатометів.

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В районі населеного пункту Гнутове ворог здійснив обстріл позицій українських військових з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а у передмісті селища Луганське - ще й з ручних протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

У штабі також повідомляють, що за допомогою БПЛА малого та дальнього радіусів дії СММ ОБСЄ зафіксувала на полігонах ОРДЛО значне скупчення озброєння та військової техніки.

"Місією було повідомлено про систематичне перешкоджання роботі БПЛА різних радіусів дії. У такий спосіб окупанти намагаються дискредитувати Збройні сили України, звинувачуючи у перешкоджанні діяльності СММ ОБСЄ на підконтрольній території", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на Донбасі: подробиці

Бойовикам в Донецькій області дали дозвіл відкривати "попереджувальний вогонь" на придушення і знищення вогневих точок противника.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі розцінила цю заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню і загрозу зриву виконання Мінських домовленостей.

4 березня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що українська сторона повинна залишатися прихильницею Мінських домовленостей і висловив "стурбованість" посиленням напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.

У зв'язку з цим в МЗС України закликали Росію припинити перекладати відповідальність за виконання Мінських угод на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов'язання.

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Автор: Інна Андаліцька