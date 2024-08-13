Оприлюднено найменування 17 різних видів техніки, зброї, об'єктів і позицій окупантів, які було уражено на Кінбурнській косі.

На тимчасово окупованій Кінбурнській косі на початку серпня було уражено багато позицій, техніки та значну кількість особового складу російських загарбників.

Відповідне відео нанесення ударів по російським загарбниках оприлюднено Міжнародним легіоном Головного управління розвідки Міноборони у Telegram. Операцію на Кінбурнській косі провела розвідувально-ударна група "Циклон".

Зокрема, оприлюднено найменування 17 різних видів техніки, зброї, об'єктів і позицій окупантів, які зазнали ударів:

- Два кулеметних розрахунки,

-БМ "Тигр",

-БТР з особовим складом,⠀

-Два спостережних пункти,⠀

-Розрахунок ПТРК,⠀

-Пікап,⠀

-УАЗ с особовим складом,⠀

-Машина УАЗ,⠀

-Мінометний розрахунок,⠀

-Два УАЗи,⠀

-Антена,⠀

-Особовий склад в двох різних будинках,⠀

-Вогнева позиція.

Ситуація на Кінбурнській косі

9 серпня спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони провели рейд на Кінбурнську косу. Їм вдалося знищити десятки російських окупантів та їхню техніку.

Сили оборони встановили український прапор на Кінбурнській косі. 12 серпня аналітики DeepState повідомили: "ГУР підняв прапор України на Кінбурнській косі. Швидше за все, це відбулося у результаті рейдових дій. Коса залишається під ворогом".

Вас також можуть зацікавити новини: