Російські загарбники зазнали нових втрат.

9 серпня спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України провели рейд на Кінбурнську косу. Їм вдалося знищити десятки російських окупантів та їхню техніку.

У Telegram-каналі ГУР повідомляється, що десантну операцію здійснили підрозділи "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибірський батальйон" та "Терор" у складі спецпідрозділу "Тимура". Її проводили у взаємодії з Військово-морськими силами та іншими складовими Сил безпеки й оборони.

Українські бійці знищили шість одиниць броньованої техніки РФ та близько трьох десятків загарбників. Спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "Морський вокзал" та "Пам’ятник Суворова". Біля останнього воїни встановили бойовий прапор Воєнної розвідки.

Окупація Кінбурнської коси

Кінбурнська коса розташована у Миколаївській області, вона частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману.

Російські загарбницькі війська захопили її ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вона залишається єдиною окупованою частиною Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляв, що контроль над Кінбурнською косою дозволяє росіяни блокувати роботу портів.

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