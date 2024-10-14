За словами Світана, окупанти намагаються укріпитися на Кінбурнській косі для оборони, передбачаючи наступальні дії з боку ЗСУ.

Збройні сили України готуються до проведення визвольної операції в районі Кінбурнської коси. Таку думку в коментарі 24 Каналу висловив льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан.

За його словами, один із пакетів допомоги Україні від Заходу містить бойові катери, тож незабаром ЗСУ імовірно візьмуться за "визвольну роботу на Півдні".

Світан зазначив, що ворог з Кінбурнської коси не зможе наступати на підконтрольні Україні території. Так, правий берег Дніпра дуже високий і "зайти виконати бойове завдання просто не вдасться". При цьому росіяни почали проводити загрозливі маневри на Кінбурнській косі - скоріше за все, так вони намагаються "убезпечити себе від нашого руху".

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"Ми останнім часом отримали до 200 катерів. Зокрема, нам їх передали американці. Катери ж не для того, щоб на риболовлю їздити. Росіяни це прекрасно розуміють і намагаються укріпитися з метою оборони, а не наступальних дій. Це ми готові до наступальних дій. Питання коли, в якій послідовності, якими силами, але це вже закрита інформація", – підкреслив військовий.

У свою чергу речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що на Придніпровському напрямку інтенсивність штурмових атак ворога зросла. При цьому є інформація про те, що Кінбурнська коса "зарухалася", тому що ворог там перебуває, не дивлячись на втрати, які зазнає після ударів чи рейдів, зокрема ГУР МО України, або артилерійських ударів:

"Намагаються контролювати ту локацію, де Дніпро впадає в Чорне море. Чи є це підготовкою до наступальних дій? Думаю, що ситуація з'ясується найближчим часом, але ворог сьогодні дійсно активізувався".

Ситуація на Кінбурнській косі - останні новини

Українські військові моряки "привітали" окупантів з Днем Незалежності на Кінбурнській косі. Вони оприлюднили відео, на якому зафіксовані боєприпаси противника та озброєння, яке українським захисникам вдалося відстежити. Згодом по цілях завдається удар, стається потужний вибух, у небо здіймається вогонь та стовп диму.

У ВМС уточнили, що враження завдали дроном, було атаковано 120-міліметровий міномет та бойовий комплект.

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