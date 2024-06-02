Об’єкти, по яких завдано ударів, зав'язані на військову логістику ворога щодо забезпечення кримського угрупування.

Начальник прес-центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук прокоментував дослідження західних аналітиків щодо влучання вітчизняної ракети "Нептун" по нафтовому терміналу в російському порту "Кавказ".

Фахівці назвали це історичною подією та зазначили, що це свідчить про суттєву модернізацію "Нептуна" та припустили, що його дальність складає наразі понад 300 км.

"Це той випадок, коли "Нептун" втомився чекати під водою російські кораблі, і вийшов на берег подивитися, що Відбувається. І вже, щоб два рази не вставати, заодно щось сталося… Насправді я вже натякав, що ми працюємо по наземних цілях. Раніше ми так само привітали "аналоговнет" С-400 у Криму…", - сказав Плетенчук в ефірі телемарафону. Відео дня

Він додав, що, дійсно, має місце розвиток певних вітчизняних програм, а удари по відповідних об’єктах РФ – поромних переправах, нафтових терміналах тощо, позначаться на військовій логістиці противника та його армії взагалі.

"Так, є вдосконалення, є розвиток, впровадження ракетної програми. Звісно, все це впливає на ті події, які відбуваються у нас на Таврійському напрямку, у тому числі. Тому що російська "нафтянка" або заправляє безпосередньо військову техніку, або заробляє гроші в російський бюджет, щоб фінансувати збройну агресію проти України. Тому тут куди не вдар — не промахнешся", — сказав Плетенчук.

Він також сказав, що безпосередньо локації, по яких останнім часом було завдано ударів (зокрема, поромна переправа у Криму) можуть бути зав'язані на військову логістику ворога щодо забезпечення кримського угрупування та, відповідно, південного угрупування.

"Відбулося відрізання логістичного "хвоста" РФ на цьому напрямку. Бо міст (Кримський міст – УНІАН) завдань логістичного забезпечення їх військових формувань не може задовольнити навіть на п’яту частину, залізницю вони ще будують. Відповідно, залишалася морська логістика. При чому, військово-морську логістику Україна вже також їм відрізала – всі пам'ятають назви великих десантних кораблів, які забезпечували цю логістику...", - сказав Плетенчук.

Він уточнив, що тому росіяни використовували пороми, які в цьому випадку стають саме частиною військової логістики ворога: мають велику вантажність, здатні перевозити досить серйозні вантажі, чим й займалися.

"Ні для кого не секрет: все, що йшло в Крим йшло після цього на забезпечення угруповання у південній окупованій частині нашої країни. Тепер це буде робити набагато складніше", — наголосив Плетенчук.

Удар по нафтовому терміналу "Кавказ"

ВМС ЗСУ уразили нафтовий термінал порту "Кавказ", що у Краснодарському краї РФ. Це сталося на початку дня 31 травня - наступної ночі після того, як Силі оборони України точними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.

Ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун".

Згодом аналітики видання Defense Express назвали влучання "Нептуна" по нафтовому терміналу в порту "Кавказ" - історичною подією та зазначають, що вітчизняне озброєння було вперше використане на території країни-агресора. Такий удар свідчить про суттєву модернізацію "Нептуна", адже тепер ракета має більшу дальність пуску, та масу боєголовки. Також вдосконалено систему наведення, адже ракета летіла над сушею й аналітики припустили, що дальність "Нептуна" складає наразі понад 300 км. Видання наголосило, що це - історична подія.

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