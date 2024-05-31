У ніч на 31 травня Краснодарський край атакували кілька протикорабельних ракет "Нептун", дізналися журналісти.

Стали відомими маштаб і загальний задум нічної спільної атаки Сил оборони і Служби безпеки України на об'єкти в Краснодарському краї Російської Федерації.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили обізнані джерела. Зокрема, Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію по знищенню логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських окупаційних військ в Криму. Так, за попередньою інформацією, було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.

За даними джерел, спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора. Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти.

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Водночас, цієї ж ночі СБУ спільно з Військово-морськими силами ЗСУ завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті "Кавказ". Через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим. Зокрема, внаслідок атаки, після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника.

Водночас, російський ресурс ASTRA в Telegram зазначає, що у ніч із 30 на 31 травня Краснодарський край атакували 5 протикорабельних ракет "Нептун" і 29 безпілотників. Про це заявили раніше в Міноборони РФ, прозвітувавши, що нібито всі вони збиті. Місцева влада повідомила, що внаслідок пожежі на нафтобазі в Темрюкському районі постраждали двоє співробітників.

Водночас, ASTRA з'ясувала, що крім нафтобази "Таманьнефтегаз" у селищі Волна, були атаковані ще як мінімум 2 об'єкти, про які місцева влада не повідомила. Йдеться про морський порт "Кавказ" - уночі місцеві жителі писали про пожежу у тому районі. ASTRA з'ясувала, що в результаті атаки на порт спалахнула насосна станція, а його співробітники були евакуйовані.

Крім цього, під атаку потрапила електропідстанція у хуторі Білий Темрюкського району, яка входить до складу так званого "енергомосту на Крим". Підстанція зазнала пошкоджень, але продовжила свою роботу. Порт "Кавказ" - п'ятий за вантажообігом порт РФ та другий за вантажообігом порт у Чорноморсько-Азовському басейні після порту Новоросійська.

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Як повідомляв УНІАН, у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил Збройних сил України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ", що в Краснодарському краї Росії. Водночас, точність ураження цілей супротивника дорозвідувалася.

Вранці 31 травня губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв поскаржився на масштабну атаку дронами й повідомив, що було пошкоджено інфраструктуру нафтобази.

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