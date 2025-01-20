Також була атака на один із заводів у Калузькій області.

Вночі та вранці невідомі безпілотники атакували промислові підприємства в Татарстані та Калузькій області РФ.

Про це повідомила місцева влада, однак, що це за підприємства, не уточнила. "Сьогодні вранці було здійснено спробу атаки ворожих безпілотників на промислові підприємства республіки. Було вжито комплекс заходів щодо захисту. У результаті всі БПЛА знешкоджено", - відрапортувала прес-служба глави Татарстану Рустама Мінніханова.

Водночас місцеві повідомляли про кілька хвиль вибухів в Авіабудівному районі Казані, де працюють великі підприємства авіапромисловості. Через атаку дронів зупинено роботу двох аеропортів - Казані та Нижньокамська.

Спочатку деякі місцеві пабліки повідомляли, що дрони атакували Казанський авіаційний завод ім. Горбунова, де виробляють та ремонтують ракетоносці Ту-160 та дальні бомбардувальники Ту-22М3М/Ту-22М3. Один із безпілотників нібито влучив у резервуар на заводі.

А губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив про атаку на одне з підприємств, де в результаті виникло загоряння. "На околиці Калуги уламки БПЛА впали на територію підприємства. Незначне загоряння оперативно ліквідовано", - написав він.

Удари по території РФ

Успішне ураження нашими безпілотниками військових об'єктів на території Росії свідчить про те, що тилові об'єкти не захищені проти обладнання, яке створено українськими інженерами.

Буквально п'ять днів тому у Волгограді сталася пожежа на заводі "Лукойл". Приблизно о четвертій ранку в Красноармійському районі загорілися установка №18 і два теплообмінники.

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