Зазначається, що операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

26 грудня Повітряні Сили ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по захищеному об’єкту Збройних сил РФ в Орловській області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе "Shahed", який складався з низки бетонних захищених споруд", - повідомили у ГШ.

Крім того, зазначається, що ця бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

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У Генштабі наголосили, що ЗСУ володіють детальною інформацією про об’єкти збройних сил РФ, тож робота з виявлення та ураження цілей на території РФ триватиме й надалі.

РФ масштабувала виробництво "Шахедів"

Як повідомляв УНІАН, Росія масштабувала виробництво "Шахедів" напередодні зимової кампанії проти України.

Російський завод у спеціальній економічній зоні "Алабуга" (Республіка Татарстан) виготовив 5760 дронів "Шахед" з січня по вересень 2024 року. Це вдвічі більше, ніж було випущено у 2023 році. Завод вже уклав угоду на виробництво 6000 дронів до вересня 2025 року.

Також Росія активно розробляє низькотехнологічні дрони-приманки схожі на "Шахед", які використовуються для подолання систем ППО України. До кінця року росіяни планують виготовити до 10 тисяч таких приманок.

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