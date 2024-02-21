Росія щороку поставляє своїй армії нові літаки.

Згідно з даними Генштабу, українські військові вже знищили 338 літаків, понад 320 гелікоптерів та 7560 БПЛА російської окупаційної армії. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чи значні це втрати для країни-агресорки.

"Літаки різні – є військово-транспортні, є стратегічна, винищувальна авіація, штурмова та інше. Те, що знищено на землі, теж береться до уваги. Пам’ятаєте, скільки гелікоптерів у Чорнобаївці накривалися одночасно? У Росії багато авіації. Приблизно 1500 бойових літаків, які Росія має в складі по всій території, плюс є якісь застарілі на зберіганні. Гелікоптерів теж у них достатньо. Але, якщо навіть із 1500 знищено близько 300, то це серйозний відсоток. Ви щодня бачите знищення їхньої авіатехніки", - зазначив він в інтерв'ю Укрінформу

За словами речника, росіяни також щороку поставляють нові літаки, хоча їх і не багато. Зокрема, минулого року у Росії створили 4 літаки СУ-30СМ та кілька СУ-34.

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"Крім того, щороку вони поставляють нові літаки, але їх не так багато. Вони кажуть "партія", а "партія" – це може бути 2, може бути 4 одиниці. Наприклад, минулого року було поставлено 4 літаки СУ-30СМ, кілька СУ-34. Це не так багато, як вони це пафосно заявляють. Але знищено нами, як бачите, теж чимало", - розповів Ігнат.

Втрати Росії у війні

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України за останній тиждень збили вже сім російських винищувачів на Східному фронті.

Forbes вважає, що скоро українські військові більше не зможуть збивати російські літаки, оскільки спостерігається дефіцит боєприпасів.

Як повідомляє Business insider, під час боїв за Авдіївку був перший випадок за два роки, коли Росія взяла під контроль небо в прифронтовій зоні. Якщо це продовжуватиметься, то матиме руйнівні наслідки, оскільки українська ППО наразі має значне навантаження.

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