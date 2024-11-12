Українська техніка та дрони знищують російську броню прицільними ударами з близької відстані.

У Курській області спостерігається активізація боїв: російська техніка у великій кількості рухається до українських позицій, а українці завдають по ній прямих ударів, пише Forbes.

Російські морські піхотинці та десантники, а також підкріплення з Північної Кореї активно штурмують українські позиції, прагнучи відтіснити їх з Курської області до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, запланованої на січень.

Зараз уздовж лівого флангу українського виступу в Курській області, який охоплює 250 квадратних миль, знаходяться підрозділи трьох українських бригад, що тримають оборону проти численніших і краще озброєних сил Росії та її союзників. Кремль, як здається, готовий до значних втрат, намагаючись повернути частину Курської області, захоплену українськими військами в серпні.

Відео дня

"На Курському напрямку тривають дуже запеклі бої", – заявив оператор українського дрона Крігсфоршер. Під прикриттям димових завіс російські десантники з 51-го полку і морпіхи з 155-ї бригади атакували в понеділок. Крігсфоршер повідомив про 18 одиниць російської бронетехніки та п’ять танків Т-72, Т-80 і Т-90, що просувалися трьома колонами.

Українські танки і безпілотники вступили в бій, завдавши значних втрат ворогу. Внаслідок боїв було знищено 15 БМП і БТР, а також три танки. "Нам пощастило, що вони здійснюють так багато атак в стилі банзай", – зауважив Крігсфоршер.

Бої ведуться на близькій відстані, іноді виникають хаотичні ситуації. Наприклад, два українські танки, ймовірно з 17-ї важкої механізованої бригади, вийшли на зустріч росіянам, але не помітили чотири російські бронемашини з десантниками. Лише після того, як десантники вийшли з машин, українські танкісти відкрили вогонь і знищили одну з БМД.

Нерідко російські загони зазнають значних втрат від одиночних вибухів. У суботу, під час атаки, українські дрони знищили близько 15 російських військових, які вийшли з техніки 51-го полку.

Втрат зазнають і українці: нещодавно росіяни захопили та стратили шістьох українських військовослужбовців, продовжуючи серію жорстоких розправ над полоненими.

Водночас Україна шукає резерви для посилення Курської оборони, адже східний фронт залишається під загрозою. Росія ж отримує підкріплення з Північної Кореї, а також може перекинути елітну 76-ту дивізію ВДВ.

Кремль, схоже, прагне відновити контроль над містом Суджа, що лежить у центрі українського виступу в Курській області. Як повідомляє Український центр оборонних стратегій, Росія хоче зробити це до вступу на посаду президента США, аби закріпити свою позицію.

Дональд Трамп обіцяв зупинити війну в Україні, пропонуючи заморозити лінію фронту. Якщо перемир'я відбудеться зараз, це може означати передачу Росії 72 000 квадратних км української території, і Україні – 400 квадратних км Курської області. Однак, ймовірно, Путін намагається повернути Курську область під контроль Росії до можливого припинення вогню, аби не залишити Україні частину території.

Курська операція ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що десятки тисяч військових із найкращих російських частин намагаються витиснути українських захисників та просунутись на Курському напрямку.

Сирський провів роботу в частинах і підрозділах, які беруть участь у бойових діях на Курському напрямку. За його словами, важливість цієї ділянки фронту не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, які там зосереджені.

Він додав, що росіяни отримали наказ від свого керівництва і тепер намагаються просунутись углиб території, яка перебуває під контролем Сил оборони України.

Вас також можуть зацікавити новини: